من كورونا للإعدامات.. إرث ترامب برئاسة أمريكا بالأرقام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعكف المؤرخون على فحص الإحصاءات التي شهدتها فترة رئاسته لتقييم إرثه.

أجرت وكالة "الأسوشيتد برس" إحصاء لأهم الأرقام التي شهدتها ولاية ترامب بدءا من إجمالي الوفيات داخل الولايات المتحدة جراء الإصابة بوباء فيروس كورونا، إلى الجدار الحدودي الذي بناه على امتداد الحدود مع المكسيك، وحتى عشرات الآلاف من التغريدات التي نشرها خلال سنوات رئاسته الأربع.



وهذه بعض الأرقام التي تشكل جزءاً من إرث ترامب خلال رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.

-325 ألف فاة جراء فيروس كوفيد-19 داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

-6 لقاحات ضد فيروس كورونا يجري تطويرها أو توزيعها في ظل برنامج "عملية السرعة القصوى" الذي أقره ترامب.

-لقاحان حصلا على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية خلال عام 2020 من أجل الاستخدام الطارئ، وهما لقاح فايزر - بيونتيك، وآخر من إنتاج شركة موديرنا.

-3 قضاة تم تعيينهم في المحكمة العليا ليرفع عدد القضاة المحافظين إلى 6 ما يمنحهم أغلبية داخل المحكمة العليا.

-221 قاضيا فيدراليا قام بتعيينهم في محاكم الاستئناف والمحاكم الفيدرالية.

-3.1 تريليون دولار هو عجز بالموازنة الأمريكية خلال عام 2020، ويعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة

-3 اجتماعات مباشرة عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في سنغافورة وفيتنام والمنطقة الكورية منزوعة السلاح.

-21 تريليون دولار هي مقدار الدين الفيدرالي في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتجاوز بذلك حجم الاقتصاد للمرة الأولى في التاريخ بخلاف فترة الحرب العالمية الثانية.

-4 هم عدد وزراء الدفاع في عهد ترامب، وهو العدد الأكبر على مستوى أي إدارة أمريكية سابقة.

-203 أيام، هي عدد الأيام التي عمل فيها البنتاجون من دون وزير دفاع، وهي أطول فترة في تاريخ الولايات المتخدة يظل المنصب شاغرا فيها طوال تلك الفترة.

- 450 ميلاً من جدار ترامب الحدودي المصنوع من الصلب على امتداد الحدود الأمريكية-المكسيكية، من المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية العام.

- 39 % متوسط الرضا عن أداء ترامب بين الأمريكيين في عمر الشباب.

- مليار برميل من النفط والغاز الطبيعي جرى استخراجها من أراض خاضعة لإدارة فيدرالية خلال عام 2019، مع تسريع الإدارة من وتيرة إصدار تصاريح وفتح مناطق برية وغيرها أمام الصناعة.

- 135 مليار دولار: النمو المتوقع في الموازنة الدفاعية في ظل رئاسة ترمب.

- 4 اتفاقيات دولية انسحب منها ترامب وهي: الاتفاق النووي الإيراني، واتفاقية باريس للمناخ، ومعاهدة السماوات المفتوحة، ومعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

- 13 هو عدد الإعدامات الفيدرالية المقررة منذ يوليو/تموز، عندما استأنفت الإدارة الأمريكية تنفيذ أحكام الإعدام بعد فترة تجميد استمرت 17 عاماً، ما يجعل ترامب الرئيس الذي أشرف على أكبر عدد لعمليات الإعدام لما يزيد على 130 عاماً.

- 315 عدد الأيام التي زار ترامب خلالها ملعب غولف بصفته رئيساً

- 418 عدد الأيام التي زار خلالها ترامب عقاراً يملكه

- 15 % التراجع في العجز التجاري مع الصين خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2020 عن عام سابق. وجاء ذلك بعد تراجع بلغ 19% عام 2019 ليصل العجز إلى 308 مليارات دولار، في أدنى مستوى له منذ عام 2013.

-25000 تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، بما فيها الرسائل الأصلية والرسائل المعاد نشرها.