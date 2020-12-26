شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. إصابات فيروس كورونا تواصل الانخفاض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

واصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، التراجع في المملكة العربية السعودية، مسجلة 163 إصابة السبت، بعد أن سجلت الجمعة 178 حالة .



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 362 ألفاً و66 حالة مؤكدة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6176 حالة وفاة.