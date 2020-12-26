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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. إصابات فيروس كورونا تواصل الانخفاض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
واصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، التراجع في المملكة العربية السعودية، مسجلة 163 إصابة السبت، بعد أن سجلت الجمعة 178 حالة .
وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 362 ألفاً و66 حالة مؤكدة.
وأعلنت الوزارة تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6176 حالة وفاة.