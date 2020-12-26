شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا تعلق الدعاية لانتخابات الرئاسة وسط رفض المعارضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كمبالا: «رويترز»

علقت أوغندا السبت، الدعاية لانتخابات الرئاسة في العاصمة كمبالا و10 مناطق كثيفة السكان، مستندة إلى مخاطر فيروس كورونا، لكن منتقدين قالوا إن السبب الحقيقي هو شعبية المعارضة في تلك المناطق.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا يوم 14 يناير/كانون الثاني.

وقال بول بوكينيا المتحدث باسم اللجنة المستقلة للانتخابات في بيان: «علقت اللجنة المستقلة للانتخابات اجتماعات الحملة الانتخابية في مناطق ومدن صنفتها وزارة الصحة بأنها تشهد انتشاراً كبيراً لفيروس كورونا».

وأعلنت أوغندا تسجيل 33360 حالة إصابة بكوفيد-19 و245 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وبرز المرشح نجم البوب بوبي واين (38 عاماً) كأقوى منافس للرئيس يوري موسيفيني (76 عاماً) الذي يحكم البلاد منذ عام 1986.

وقال واين على «تويتر» إن قرار لجنة الانتخابات «جبان».

إلى ذلك، قال روجرز موليندوا المتحدث باسم حزب حركة المقاومة الوطنية الحاكم، إن الحزب ليس لديه مشكلة في تعليق الحملة، لأنه يعتقد أن اللجنة اتخذت القرار من أجل إنقاذ أرواح الأوغنديين.

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