شكرا لقرائتكم خبر عن دهـاء «الثعلـب» ويلتـون يكسـر عقـدة الشـارقـة أمـام حتـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أفلت فريق الشارقة المتصدر من كمين حتا صاحب القاع بفوزه الصعب عليه 3-2، بفضل دهاء «ثعلب منطقة الجزاء» البرازيلي ويلتون سواريز الذي سجل هدفين متواليين بعدما تقدم «الإعصار» 2-1 في الدقيقة 45.

جاء هدف الفوز الثالث بمهارة خاصة من إيجور كورنادو بتمريرة رائعة وضعها ويلتون برأسية أروع في الشباك، وهو الهدف الذي كفل ل«الملك» العودة من جبال حتا ظافراً بالنقاط كاملة، بعد أن كسر عقدة عدم الفوز على صاحب الأرض في الدوري منذ 23 سبتمبر/أيلول 2016، كما أن الفوز كان الأول للمدرب العنبري على حتا في الدوري، والثاني منذ 2007 في استاد حمدان بن راشد.

قدم حتا أفضل مباراة له هذا الموسم، وكان قريباً من تجسيد العقدة، لولا «الثعلب» ويلتون سواريز، وعانى الشارقة كثيراً من الفوضى الفنية في الملعب وعلى وجه الخصوص من اللاعب كايو لوكاس الذي يركز على الحلول الفردية غير المجدية ويلعب بالمزاج احياناً، وكذلك كاد «الملك» يدفع ثمن تواضع مستوى ميلوني الذي أصبح الحلقة الأضعف في دفاعات الشارقة غالياً، حيث تلاعب به الحسين صالح في كرة الهدف الثاني.

ومن أكبر الأخطاء أن الثلاثي شوكوروف وماجد سرور والقائد شاهين عبدالرحمن انشغلوا بالاحتجاج مع حكم المباراة في الوقت الذي كانت الكرة قد عانقت شباك عادل الحوسني.

وعلى كل، إذا واصل فريق حتا الأداء بنفس المستوى الذي قدمه أمام الشارقة وبني ياس مؤخراً، فسيكون أفضل في الفترة القادمة، أما الشارقة، ورغم صدارته، فإنه يحتاج إلى وقفة متأنية مع بعض العناصر، وعلى رأسهم كايو وميلوني ولوان في ظل وجود بدلاء مؤثرين، أمثال سيف راشد وخالد باوزير الذي ساهم دخوله في تنشيط الجبهة الهجومية في مباراتي الوصل وحتا.

من جهته، قال المدرب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة إن «مستوى حتا في تصاعد من مباراتين، والمباراة كانت صعبة على الفريقين، لأن كلاً منهما بحث عن الفوز».

وأضاف العنبري «كل المباريات ستكون صعبة ويحسب للشارقة أنه يمتلك الرغبة في الفوز والعودة بالنتيجة وهذا أمر جيد للفريق».

المطلوب والمهم

وقال إيجور كورنادو الذي يدين له الشارقة بصناعة هدف الفوز «كنا نتوقع صعوبة المباراة، فنحن في الصدارة، وهم في القاع، وطبيعي أن يلعبوا بهذه الصورة، ولكن في النهاية حققنا المطلوب، والمهم فقد درسنا حتا جيداً، وعرفنا كيف نسجل في مرماه».

ورداً على سؤال حول تواضع الأداء رغم الفوز، قال «لقد قدمنا مباراة كبيرة وجميلة وسيطرنا أمام بني ياس وخرجنا من دون نقاط، فماذا استفدنا؟! وأمام حتا حققنا المطلوب والمهم».

وأكد أحمد محمود ديدا حارس مرمى حتا أن فريقه قدم مباراة جيدة والأداء يتحسن من مباراة إلى أخرى، فقط نحتاج إلى تحسين النتائج وحصد النقاط.

وقال ديدا إن المحترفين الأجانب إيجور وويلتون شكلا العلامة الفارقة مع الشارقة.