شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يهزم عجمان ويضغط على «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع الجزيرة ضغطه على «الملك» الشرقاوي بفوزه على عجمان 3-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما في ختام الجولة 11 من دوري الخليج العربي.وسجل زايد العامري(73 ) وعلي مبخوت(90 من ركلة جزاء) وخلفان مبارك(90+3) أهداف الجزيرة.

واستمر الجزيرة في الصدارة المشتركة مع الشارقة برصيد 26 نقطة،وحقق الفوز السادس توالياً ،وبقي عجمان في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

وفاز النصرعلى مضيفه الظفرة 2-صفر، على ملعب حمدان بن زايد.

وكان النصر خسر في الجولة الماضية أمام العين، لكنه عوض أمام الظفرة ليرفع رصيده في المركز الثالث إلى 23 نقطة، وتوقف رصيد «الفارس» عند 15 نقطة.

افتتح النصر التسجيل عن طريق البرتغالي توزي، وأضاف الثاني محمد سيف «بالخطأ» في مرماه.

وعاد اتحاد كلباء بنقطة ثمينة من استاد هزاع بن زايد بعد تعادله مع العين بنتيجة 1-1.

ورفع العين الخامس رصيده إلى 19 نقطة، وكلباء السابع إلى 18 نقطة.

افتتح العين التسجيل عبر ويلسون إدواردو ، وأدرك كلباء التعادل عبر الياباني شيوتاني بالخطأ في مرماه.

كما تعادل شباب الأهلي مع ضيفه بني ياس صفر-صفر في استاد راشد.