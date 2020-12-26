شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة السفر البريطانية إلى أين؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المؤكد أن صناعة السياحة والسفر تداعت بشدة من تأثير جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وتعرض السفر الدولي والمحلي لهزات قوية بسبب الآثار بعيدة المدى للفيروس، ولم تكن تداعياته يوماً أوضح مما هي عليه الآن في المملكة المتحدة.

خلال الأشهر القليلة الماضية وحدها، شهدت بريطانيا انهيار شركات محلية معروفة في القطاع، وفقدان أكثر من 40% من جميع الوظائف في مطار لندن جاتويك، إضافة إلى تأرجح شركات الطيران متعددة الجنسيات على حافة الإفلاس.

وكل ذلك كان قبل فوضى الحدود الأخيرة، وتعليق عدة دول السفر من المملكة المتحدة. ومما زاد الطين بلة، عدم استشارة وكالات السفر وشركات الطيران أو تحذيرها مسبقاً بشأن إغلاق الشهر الماضي أو الأحكام الجديدة، ما جعلها تواجه سلسلة أخرى من الإلغاءات وتقاتل من أجل البقاء في نهاية العام.

يحافظ قطاع السفر إلى الخارج وحده على حوالي 220 ألف وظيفة في المملكة المتحدة، ويسهم بشكل أساسي في اقتصاد البلاد بقيمة تبلغ أكثر من 37 مليار جنيه إسترليني. وفي الوقت الذي كانت تجلب فيه صناعة السفر الطمأنينة واليقين والدعم المالي، واجهت مطبات ونكسات متغيرة كثيرة ومنها نكسة «كوفيد-19» حالياً.

من عمليات الإغلاق في اللحظة الأخيرة إلى حظر السفر الشامل وسياسات الحجر الصحي، ليس من المبالغة القول إن سوء تعامل المسؤولين مع فيروس كورونا قد اقترب من تدمير هذه الصناعة الحيوية.

بطبيعة الحال، التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين الصحة العامة والانتعاش الاقتصادي هائل، والأوقات غير المسبوقة تتطلب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة. في بداية الأزمة، يمكن أن يُغفر للحكومة التصرف بسرعة دون التفكير في الاحتمالات. ولكن اليوم، يجب إعطاء صناعة السفر بعض المتنفس والوضوح بشأن اللوائح التي تقود للتعافي.

حتى مخطط الحكومة الجديد «Test to Release» والذي يهدف إلى تقليل فترات الحجر الصحي واستعادة ثقة المستهلك في صناعة السفر، لا يرقى بشكل كافٍ لوجهات نظر الصناعة. ويتسم بالبطء الشديد. تم إطلاق البرنامج يوم الثلاثاء الماضي، وانهار في غضون أيام، حيث أعلن عدد من شركات الفحص بالفعل أنها لا تستطيع تلبية الطلب.

إذا أردنا سحب العديد من الشركات من الحافة إلى بر الأمان، فنحن بحاجة إلى التنفيذ العاجل لسياسة اختبار ما قبل المغادرة رخيصة وفعالة، وأن تكون حيوية بشكل خاص مع هذه السلالة الجديدة من الفيروسات. إلى جانب تحذيرات وإرشادات أوضح بشأن قواعد الحجر الصحي وحقوق المستهلك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستموت الصناعة حتماً. وإذا أردنا استعادة ثقة المستهلك في السفر عام 2021، يجب أن يؤمن المستهلكون وقادة الصناعة على حد سواء بأن أصحاب القرار إلى جانبهم.

كرايج أشفورد - سيتي إيه إم