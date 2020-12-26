شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد وكرارة ينضمان لقائمة المصابين بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

انضمت الفنانة السورية جومانا مراد، إلى قائمة الفنانات المصابات بفيروس «كورونا»، وقالت، إن نتائج التحاليل التي أجرتها قبل أيام، بعد شعورها بأعراض المرض، جاءت إيجابية، داعية كل من تعامل معها خلال الأيام الأخيرة الى توخي الحذر.

ويأتي إعلان مراد إصابتها ب«كوفيد 19» بعد ساعات من إعلان الفنان المصري أمير كرارة، إصابته بالفيروس، وكتب كرارة عبر حسابه على «إنستجرام» أمس: «عملت مسحة تاني النهاردة، وطلع عندي كورونا.. ياريت اللي اتعامل معايا يخلي باله، ادعو لي بالشفاء».

كانت هذه تفاصيل خبر جومانا مراد وكرارة ينضمان لقائمة المصابين بـ «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.