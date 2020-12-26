شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب عملات أثرية مصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضبطت الوحدة الأثرية في قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، 85 عملة أثرية من عصور مختلفة وثلاث «جعارين» صغيرة، أثناء محاولة تهريبها إلى خارج مصر.

وكانت المحجوزات مخبأة داخل جيوب بطرد مرسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر البريد.

وفور الاشتباه في الطابع الأثري للقطع، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وجرى تشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية. وخلصت الإجراءات إلى الطابع الأثري للقطع وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. وتضم المضبوطات عملتين فضية من العصر البطلمي، و80 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصر اليوناني والروماني،

وعملتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، وعملة فضية من العصر الأيوبي، وثلاثة «جعارين» صغيرة من العصور المصرية القديمة.

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