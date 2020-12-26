شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة آخر جواسيس الاتحاد السوفييتي البريطانيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الروسية وفاة العميل البريطاني المزدوج جورج بلايك، الذي كان يتجسس لصالح الاستخبارات السوفييتية في الخمسينات، عن عمر ناهز 98 عاماً.

وقال الناطق باسم جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي إيفانوف: «رحل عنصر المخابرات الأسطوري جورج بلايك. لقد أحب بلدنا بصدق، وكان معجباً بإنجازات شعبنا خلال الحرب العالمية الثانية».

وقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «تعازيه الصادقة» في وفاة بلايك. وقال وفق بيان صادر عن الكرملين: «كان بلايك مهنياً لامعاً، يتمتّع بنشاط وشجاعة مميزين».

وأضاف بوتين: «خلال سنوات العمل الصعبة والمضنية، قدّم مساهمة لا تقدّر بثمن لضمان التوازن الاستراتيجي والسلم في العالم. ستبقى الذكرى المضيئة لهذا الرجل الأسطوري في قلوبنا أبداً».

وكان بلايك عضواً في قوات المقاومة في هولندا خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينضم إلى جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (أم آي 6) خلال الحرب الباردة، ثم قدم خدماته للسوفييت خلال الخمسينات بعدما شهد قصف الأمريكيين للمدنيين في كوريا.

وأمّن للاستخبارات السوفييتية أسماء مئات العملاء، وكشف وجود نفق سري في برلين الشرقية، كان يستخدم للتجسس على السوفييت.

وبعدما كشف أمره عميل بولندي مزدوج، حكم على بلايك في عام 1961 بالسجن 42 عاماً في بريطانيا، لكنه نجح في الفرار بعد خمس سنوات بواسطة سلّم من الحبال، بمساعدة المساجين الذين كانوا برفقته.

وتمكن بعدها من تجاوز الستار الحديدي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) ليستقر في نهاية المطاف شرقاً في الاتحاد السوفييتي.

وتعتبره موسكو بطلاً وقلّد رتبة كولونيل في الاستخبارات الروسية. وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفييتي الذي كرّس بلايك حياته من أجله، لم يندم الجاسوس قط على أفعاله.

وكان بلايك آخر من بقي على قيد الحياة من جيل من الجواسيس البريطانيين الذين نجح الاتحاد السوفييتي في تجنيدهم لصالحه خلال الحرب الباردة.