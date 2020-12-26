شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواصل ضغطه على «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

حافظ الجزيرة على مشاركة الشارقة في صدارة دوري الخليج العربي، بعد فوزه الثمين على ضيفه عجمان بثلاثية نظيفة في آخر ربع ساعة من المباراة، بختام المرحلة 11 من المنافسة، على ملعب استاد محمد بن زايد.

افتتح زايد العامري التسجيل (74) قبل أن يؤمن علي مبخوت النتيجة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 92 ارتكبها معه الحارس علي الحوسني، وعزز خلفان مبارك انتصار «فخر أبوظبي» في الدقيقة 96.

ورفع الجزيرة الذي حقق انتصاره السادس توالياً غلته من النقاط إلى 26 متساوياً مع الملك الشرقاوي الذي يتفوق على«فخر أبوظبي» بالمواجهات المباشرة فقط، بينما ظل عجمان بنقاطه الثلاث في المركز قبل الأخير.

وسجل مبخوت سابع أهدافه هذا الموسم وبصم على الهدف رقم 153 في مسيرته ليصبح على بعد 12 هدفاً من رقم فهد خميس الهداف التاريخي للدوري برصيد 165 هدفاً.

وخسر الفريق البرتقالي جهود 3 لاعبين خلال المباراة بعد طرد المهاجم ويليام أوسو بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله العنيف على رأس سالم راشد في الدقيقة 76، وكان قد سبقه بالخروج تراولي في الشوط الأول مصاباً، قبل أن يغادر حسين عبدالرحمن الملعب متأثراً بالإصابة في الدقيقة 71.

أنهى الفريقان شوطاً فقيراً من ناحية خلق الفرص الحقيقية للتهديف على المرمى، فسدد أصحاب الملعب في مناسبتين عن طريق علي مبخوت أولاً، ثم خلفان مبارك، نجح الحارس علي الحوسني في صدهما إلى ركنيتين.

وكانت محاولة الضيوف الوحيدة بتسديدة زاحفة عن طريق حسين عبدالرحمن تصدى لها الحارس علي خصيف وأبعدها بصعوبة إلى ركلة ركنية.

في الشوط الثاني واصل حارس البرتقالي تصديه، وحرم عمر تراوري وعلي مبخوت وخلفان مبارك من هز الشباك، وأدى عدم تمكن الجزيرة من حسم المباراة بعد مرور ساعة من عمر المباراة إلى بث الثقة في صفوف الضيوف، ونظم عجمان عدداً من الهجمات المنظمة حتى نجح «فخر العاصمة» في حسم المباراة بعد انتفاضته في ربع الساعة الأخير.