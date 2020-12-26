محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)
أعلن رئيس وزراء حكومة شبه جزيرة القرم يوري جوتسانيوك، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يسببه مرض "كوفيد-19"، حسبما أفاد موقع قناة "أر تي" العربية الروسية.
وأكد جوتسانيوك، الذي ترأس حكومة القرم في أكتوبر العام الماضي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يخضع أسبوعيًا لفحوصات كورونا وجاءت نتائج آخرها إيجابية.
وذكر المسؤول أنه دخل الحجر الصحي وقرر أخذ إجازة لفترة الإصابة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يواصل أداء مهامه عن بعد بالتنسيق مع رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس حكومة القرم بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.