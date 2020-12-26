مستشار وزير التعليم العالي: "كل رئيس جامعة يحدد الأنسب للامتحانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن نظام التعليم هذا العام، يشمل الحضور وأيضا المنصات الإلكترونية، والتقييم لهذا النظام، سيكون بنفس الطريقة، إما بالمنصات أو بالحضور، وهو الذى كان محور نقاش رؤساء الجامعات، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.

وأضاف "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت: "لانريد أن يضيع حق الطالب، والدراسات أثبتت أن الأمان يأتي من الإجراءات الاحترازية، وكلما تمكنا من فعل ذلك، سنوفر بيئة صحية آمنة، والامتحانات في مواعيدها المقررة، وجزء منها إلكتروني، وكل رئيس جامعة، يقرر الأنسب، بحسب السعة الاستيعابية، وبنية الجامعة التحتية".

وتابع: "جزء من الامتحانات سيكون الكتروني، ونسبة الحضور سيكون بها تباعد اجتماعي، وتطهير مستمر لأماكن القاعات، وإلتزام بالكمامات".