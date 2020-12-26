محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت مصادر إصابة الإعلامي سيف زاهر بفيروس كورونا، عقب خضوعه للمسحة الطبية، وكانت نتيجتها إيجابية، يأتي هذا عقب شعوره ببعض أعراض الفيروس.

وقالت المصادر، إنه الطبيب الخاص به قرر عزله بالمنزل، مع خضوعه لبروتوكول وزارة الصحة للتعافي من الوباء.

وأعلن الصحفى بسام أبوبكر، أحد معدي البرامج الذي يقدمه زاهر على قناة "أون تايم سبورتس" إصابة زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بفيروس كورونا.

وكتب أبوبكر عبر صفحته بموقع فيس بوك إن "زاهر" يخضع في الوقت الراهن إلى العزل المنزلى لتلقي العلاج.