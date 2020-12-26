فرنسا تستقبل أُولى جُرعات لقاح فايزر المُضاد لكورونا

وصلت أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر- بايونتيك إلى فرنسا اليوم السبت، استعدادًا لبدء حملة تلقيح غدًا الأحد.
وسط شرق البلاد.
ذكرت قناة (فرانس 24 ) أن الشحنة الأولى تتضمن 19 ألفا وخمسمائة جرعة، وستُعطَى أولى جرعات اللقاح في منشأتين لكبار السن في سيفرون بضواحي باريس وفي ديجون
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20 ألفا و262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و159 وفاة بالمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك وسط مخاوف متزايدة من موجة جديدة من الفيروس في ثاني أكبر
وقد سجلت السلطات الفرنسية إصابة مواطن عائد من بريطانيا حديثا، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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