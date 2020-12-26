لبنان يُسجل 1403 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 169 ألفًا و 472 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق

الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1379 حالة.



وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية - التي أجريت

على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس - بلغ 11 ألفا و124 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.