العراق: مقتل عُنصرين من تنظيم داعش جنوب غرب كركوك

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية بالعراق مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" بعد نصب "كمين محكم" لهما جنوب غربي كركوك .



وذكر المكتب الاعلامي للقيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم السبت - أن "الشرطة اتحادية تمكنت في عملية أمنية نوعية من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم

لهما ومحاصرتهما في وادي ابو شحمة في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك".



وأشار الى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي بإجراء العمليات الأمنية الاستباقية ومتابعة ورصد تحركات العصابات الارهابية والاجرامية وتجفيف منابع الارهاب اينما وجد .

وقد أعلنت مديرية استخبارات محافظة الأنبار غربي العراق، الخميس، القبض على 13 إرهابياً وضبط 46 صاروخاً معدة لاستهداف مقار حكومية.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار، تمكنت من ضبط (46) صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية".

وأضافت، أن "مفارز الاستخبارات ألقت القبض على (13) مطلوبا وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من أقضية القائم والرمادي والفلوجة".