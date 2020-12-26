كارولينا الجنوبية تُسجل 3111 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة الإجمالي في كارولينا الجنوبية ارتفع إلى 266 ألفا و678 حالة.
وأبلعت السلطات الصحية في الولاية الأمريكية عن 74 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 4763.
وقد أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتسجيل أكثر من 228 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، و3.3 ألف حالة وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة: "ارتفع عدد
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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