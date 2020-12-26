تركيا تُسجل 15118 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 15118 إصابة جديدة بكورونا و253 وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة .
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وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في تركيا بلغ مليونين و133 ألفا و373 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و624 حالة
ويبقى عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في تركيا بالتالي فوق مستوى 250 حالة لليوم السادس على التوالي.
وقد سجلت وزارة الصحة التركية، الجمعة، 17543 إصابة و256 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد
وتمثل هذه الحصيلة تراجعا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض حيث بلغ يوم 23 ديسمبر 19650 حالة، وفي 24 ديسمبر 18102.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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