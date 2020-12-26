ترامب يُجدد انتقاده للمحكمة العُليا الأمريكية بسبب انتخابات الرئاسة

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقاده للمحكمة العليا الأمريكية على خلفية رفضها الطعن على فوز منافسه جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأخيرة، واصفاً المحكمة بأنها "عديمة الكفاءة وضعيفة تمامًا".
التزوير الهائل الذي وقع في انتخابات 2020 الرئاسية... لدينا أدلة قاطعة، لكنهم لا يريدون رؤيتها.. إذا كانت لدينا انتتخابات فاسدة، فلا بلد لدينا"، على حد تعبيره.
وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم السبت - "المحكمة العليا للولايات المتحدة عديمة الكفاءة وضعيفة تمامًا أمام
وأعلن المجمع الانتخابي - في وقت سابق من الشهر الجاري - فوز المرشح الديمقراطي
وقد أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، عن شعوره بالخزي تجاه قرار المحكمة العليا في البلاد برفض الدعوى التي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.
وقال ترامب عبر تغريدة نشرها في "تويتر": "المحكمة العليا حقا خذلتنا"، واصفًا إياها بأنها "لا تملك الحكمة ولا الشجاعة".
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