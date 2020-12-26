الكويت تُسجل 172 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة، و172 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 929 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 149 ألفًا و449 حالة.
وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين
وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 36 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2132 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و241 ألفًا و264 مسحة.
وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 260 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد حالات المصابين إلى 149 ألفًا و277 حالة، لافتة إلى عدم تسجيل وفيات جديدة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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