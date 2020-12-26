الثلوج تتسبب في غلق طُرق عدة بين ولايات شرق الجزائر

تسبب هطول الثلوج على ولايات الشرق الجزائري في غلق طرق عدة بين الولايات.
سويسي، بولاية جيجل (شمال شرق).
أعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور بالجزائر اليوم إن هطول الثلوج منذ فجر اليوم أدى إلى غلق الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي زيامة منصورية وإراقن
وأضاف المركز - في بيان اليوم - أن الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو (شمال شرق)، كما أغلق الطريق
وأشار إلى أنه في ولاية سطيف (شمال شرق) ، تسببت الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 117 الرابط بين بلديتي العلمة وسطيف وبين فرجيوة وميلة، كما تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 87 بولاية باتنة (شمال شرق).
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