وفاة آخر جواسيس الاتحاد السوفيتي البريطاني

وأضاف بوتين «خلال سنوات العمل الصعبة والمضنية، قدّم مساهمةً لا تقدّر بثمن لضمان التوازن الاستراتيجي والسلم في العالم».
كان بلايك عضواً في قوات المقاومة في هولندا خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينضم إلى جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم آي 6) خلال الحرب الباردة، ثمّ قدّم خدماته إلى السوفيت خلال الخمسينات بعدما شهد على قصف الأمريكيين للمدنيين في كوريا. وأمّن للاستخبارات السوفيتية أسماء مئات العملاء، وكشف وجود نفق سري في برلين الشرقية، كان يستخدم للتجسس على السوفيت. وبعدما كشف أمره عميل بولندي مزدوج، حكم على بلايك في عام 1961 بالسجن 42 عاماً في بريطانيا. لكنه نجح في الفرار بعد خمس سنوات بواسطة سلّم من الحبال، وبمساعدة المساجين الذين كانوا برفقته.
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