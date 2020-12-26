«بيونتك»: نسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية من لقاح «كورونا»

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- سيف اليزيد - اليوم 21:33
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قال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لمخابر «بيونتك» الألمانية، إن شركته منفتحة تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من لقاح «كوفيد - 19» الذي تم تطويره مع شركة «فايزر» الأميركية.
وكرر شاهين أن «بيونتك» تهدف إلى توزيع 1.3 مليار جرعة من لقاحها بحلول نهاية 2021، وأن ثمة حاجة لتطعيم 70 بالمئة من العالم بحلول الشتاء القادم من أجل العودة إلى «الحياة الطبيعية».
وأوضح شاهين «نريد إنتاج أكثر من مليار جرعة مع «فايزر» العام المقبل. نحتاج إلى توزيعها على أكثر من 80 دولة».
وأضاف «هذا ليس سهلاً. اللقاحات تصنع بطريقة معقدة. سنبدأ التعاون مع الشركات الأخرى مرة أخرى».
وأردف قائلاً «إذا تمكنا من تنفيذ خططنا بشأن كيفية زيادة السعة الإنتاجية، فيمكننا الكشف عنها في يناير أو فبراير. أعتقد أن بإمكاننا زيادتها. ليس لدينا خطة مضمونة بعد».
المصدر: رويترز
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