إيطاليا تسجل أكثر من 10 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

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إيطاليا تسجل إصابات جديدة بكورونا
أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا السبت تأكيد إصابة ستة أشخاص بالسلالة المتحوّرة لفيروس كورونا المستجد، وذلك لدى وصلوهم إلى البلاد آتين من لندن، ليتخطى عدد الإصابات بها الـ10.
وتعود هذه الإصابات لمسافرين خضعوا للاختبار في مطار كابوديتشينو بنابولي قبل تعليق الرحلات الجوية الآتية من المملكة المتحدة خلال الأسبوع، وفق رئيس منطقة كامبانيا فينتشنزو دي لوكا.
وكان قد تم اكتشاف ثلاث إصابات مماثلة في منطقة البندقية ليلة عيد الميلاد، إضافة إلى اثنتين في بوليا واثنتين في أبروتسو.
وتفيد دراسة أعدتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، تتقاطع نتائجها مع تقديرات باحثين أعضاء في المجموعة التي تقدّم المشورة إلى الحكومة البريطانية، أنّ السلالة المتحوّرة قد تكون معدية بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالسلالات الأخرى المنتشرة.
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