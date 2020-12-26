عبد الاله عدنان نقيبا المحاميين في الرباط

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أسفرت نتائج انتخابات نقيب هيئة المحامين اليوم السبت بالرباط، عن فوز المحامي برئاسة نقابة هيئة المحامين بالرباط، بعد انتخابه نقيبا للهيئة .
وتمكن المحامي عبد الإله عدنان من الفوزبهذا المنصب بعد حصوله على 998 صوتا، متقدم على منافسه عزيز روبيح الذي حصل على 985 صوتا، ليصير بذلك نقيبا لمحامي الرباط.
وصوت خلال هذه الانتخابات 1388 محاميا من أصل 1870، عدد الكتلة الناخبة، بمعدل مشاركة بلغ 74.22 في المائة.
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