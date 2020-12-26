نجم الرجاء يلتحق بصدارة ترتيب الهدافين

التحق سفيان رحيمي، مهاجم الرجاء الرياضي، بصدارة ترتيب الهدافين الخاص بالبطولة الاحترافية في قسمها الأول بعد هدفه اليوم السبت في شباك شباب المحمدية.

ورفع رحيمي غلته التهديفية الی 4 أهداف ملتحقا بصاحبي الصدارة صلاح الدين بنيشو، مهاجم أولمبيك أسفي، وطوني إدجوماريجوي هداف المغرب التطواني.

وأنهی الرجاء الشوط الأول من مباراته أمام شباب المحمدية متقدما بهدف دون مقابل لحساب فعاليات الجولة الخامسة من منافسات النسخة الحالية للبطولة الاحترافية.

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