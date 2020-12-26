التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2369 بكورونا.. 55% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 2329 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 934 حالة جديدة، منها 705 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الشمال، سجلت 390 حالة، منها 224 حالة بطنجة. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 273 حالة، من بينها 93 حالة بسلا. وبجهة سوس ماسة سجلت 201 حالة، وبجهة مراكش آسفي سجلت 185 حالة، وبجهة الشرق سجلت 142 حالة، ثم 73 بجهة فاس مكناس، و25 حالة ببني ملال خنيفرة، ثم 53 حالة بدرعة تافلالت، ثم 73 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 19 حالة بجهة كلميم واد نون، وحالة واحدة بجهة الداخلة وادي الذهب. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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