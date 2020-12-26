البطولة الاحترافية.. سريع واد زمن “يتعادل” مع الجيش الملكي

اكتفی فريق سريع واد زمن بالتعادل من دون أهداف في مباراته مع الجيش الملكي، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مباريات النسخة الحالية للبطولة الاحترافية.

وفشل لاعبو الفريقين في تقديم مستوی جيد نتيجة قلة الفرص السانحة في واحدة من أضعف مباريات الموسم الحالي.

ورفع الفريق العسكري رصيده من النقاط الی 5 من تعادلين وفوز مقابل هزيمتين، في وقت بلغ السريع النقطة الثالثة من 3 تعادلات وهزيمتين.

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