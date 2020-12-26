شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات إجلاء في بريطانيا بسبب العاصفة «بيلا» والان نبدء بالتفاصيل
وفي الساعة الخامسة صباحا، تم تفعيل 78 تحذيرا و99 تنبيها بشأن الفيضانات في إنجلترا، في حين كان هناك تحذيران وخمسة تنبيهات بشأن الفيضانات في ويلز ، وأصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية سبعة تحذيرات و 13 تنبيها.
وفي وقت سابق، نصحت السلطات أكثر من 1300 من السكان بمغادرة منازلهم في جنوب شرق إنجلترا خلال فترة الكريسماس بسبب اقتراب العاصفة بيلا. ومن المتوقع هطول مزيد من الامطار يومي الأحد والاثنين.
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