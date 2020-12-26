شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 210 وفيات جديدة بكورونا والإجمالي 79 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة البريطانية، نقلا عن بيانات أولية، إن المملكة المتحدة سجلت 210 حالات وفاة بكوفيد-19 اليوم السبت، انخفاضا من 570 في اليوم السابق.

وسجلت المملكة المتحدة 70405 وفيات لمن وصفوا بأنهم لقوا حتفهم في غضون 28 يوما من تأكد إصابتهم بفيروس كورونا. وبموجب هذا المقياس، فإن بريطانيا لديها سادس أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك والهند.

ويشير مقياس أوسع لأولئك الذين لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19، وفقا لشهادات الوفاة، إلى أن عددهم في المملكة المتحدة بلغ 79349.