مصرع 7 وإصابة 5 بحريق في مستشفى لمصابي «كورونا» في مصر

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 إثر نشوب حريق في مستشفى لعلاج مصابي «كورونا» بمحافظة القليوبية المصرية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد شهدت وحدة العناية المركزة بمستشفى «الأمل» بمدينة العبور حريقاً، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص اختناقاً وإصابة 5 آخرين.

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في وقت مبكر من صباح السبت أنه تم تسجيل 1133 حالة إيجابية مصابة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، فضلاً عن 49 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر ب، «كورونا» حتى مساء الجمعة إلى 130 ألفاً و126 حالة، كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7309 وفيات.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 511 متعافياً من فيروس «كورونا» من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108 آلاف و985 حالة.