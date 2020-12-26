إيران تعلن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم السبت، عن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز.
وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز.
وذكر مكي زادة أن الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة.
وشدد المسؤول الإيراني على أن عملية الإنقاذ ما تزال مستمرة وتم استنفار كل القوات المتاحة للعثور على المفقودين.
وذكر مكي زادة أن الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة.
وشدد المسؤول الإيراني على أن عملية الإنقاذ ما تزال مستمرة وتم استنفار كل القوات المتاحة للعثور على المفقودين.
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