لبنان يسجل انخفاضاً بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1379، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 169472.

وكانت الوزارة أعلنت في 24 ديسمبر الحالي عن تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات بالفيروس، بينما أعلنت في 25 الحالي عن تسجيل 14 وفاة و2136 إصابة.