شرطة بغداد تعلن الكشف عن جريمة قتل واعتقال الجناة شرقي العاصمة

اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، الكشف عن جريمة قتل واعتقال الجناة شرقي العاصمة.
وقالت القيادة في بيان لها، إنه "من منطقة زراعية نائية جنوب شرق منطقة حسينية الزهور ورد اخبار الى مركز شرطة العدالة بسماع صوت اطلاقات نارية وعلى الفور قام مدير قسم شرطة حسينية الزهور بتشكيل فريق عمل برئاسته مع ضابط مركز شرطة العدالة باشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد وتم الانتقال فورا الى محل الحادث".
وأضافت "وجدت جثة لشاب ملقاة على الارض وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات الذي استمرت لمدة 8 ساعات متواصلة تمكن فريق العمل من الاستدلال على الجناة في احد الدور المهجورة في المنطقة والقبض عليهم وبحوزتهم سلاح الجريمة وقد اعترفوا بجريمتهم ابتدائيا وقضائيا وتم ايداعهم التوقيف وفق المادة 406 من قانون العقوبات".
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