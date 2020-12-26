صحة الكرخ تعلن افتتاح ستة مشاريع صحية مهمة

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، السبت، عن افتتاح ستة مشاريع صحية مهمة في العاصمة.
وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي في بيان، إنه "تم افتتاح ستة مشاريع صحية استراتيجية ومهمة في تقديم الخدمات الطبية والصحية وتطوير الواقع الصحي والاكاديمي في جانب الكرخ اليوم السبت بعد استكمال كافة الاجراءات اللازمة وتجهيزها بكافة الاجهزة والمستلزمات الطبية والملاكات المختصة والاثاث بحضور وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد جابر العطا".
و اكد الحجامي "خلو مستشفى الكرخ العام من المصابين بفيروس كورونا وعودة المستشفى لاستقبال المرضى في الاختصاصات الطبية الاخرى و ذلك لوجود سعة سريرية كافية في المستشفيات المختصة بعلاج فيروس كورونا في جانب الكرخ في مستشفى دار السلام بسعة (400) سرير ومستشفى المجلس الاقتصادي بسعة (108) سرير وجهود ابطال الجيش الابيض في مكافحة فيروس كورونا".
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