نجل بلاتيني بطل أحدث فضائح مونديال قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

يبدو أن ملف الفساد القطري لاستضافة كأس العالم 2022، لن يتوقف عن البوح بأسراره حتى موعد انطلاق البطولة بعد عامين من الآن.

موقع "ميديا بارت" الفرنسي، كشف عن فضيحة جديدة تحاصر الدوحة، في إطار مساعيها للفوز بملف تنظيم المونديال نسخة 2022.

بطلها نجل بلاتيني.. فضيحة جديدة تحاصر مونديال قطر 2022

الأمر لم يعد يتوقف على مجرد انتهاك حقوق العمال القائمين على تشييد منشآت كأس العالم، ولا دفع مبالغ طائلة نظير فوز ملف قطر بالسباق قبل أعوام مضت.

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المصدر كشف في هذا الصدد، عن عثور جهاز مكافحة الفساد التابع للشرطة الفرنسية، على وثيقة هامة تم تحريرها بخط اليد خلال عام 2011، تضمنت بعض الترتيبات الخاصة بصفقة شراء باريس سان جيرمان من قبل شركة "قطر للاستثمارات الرياضية".

ونصت هذه الوثيقة على تعيين لوران بلاتيني نجل ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على رأس شركة الملابس الرياضية "بوردا" التابعة للصندوق السيادي القطري.