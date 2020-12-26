شاهد.. أمير مكة خالد الفيصل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى الأمير خالد الفيصل أمير مكة الجرعة الأولى من لقاح_كورونا في مركز اللقاحات الأول بـجدة.



وكان تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، أمس الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

و قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:" أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج" والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا ".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية سابقاً عن بدء تسجيل جميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق «صحتي»، من أجل حصولهم على لقاح كورونا، . وأكدت وزارة الصحة مأمونية اللقاح وفاعليته، ومجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.