"الأزمات والكوارث" بدبي تعتمد إجراءات الاحتفالات برأس السنة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 عتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إجراءات الاحتفالات برأس السنة.

والاجراءات هي: حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصاً وغرامة 50,000 درهم لمن قام بدعوة الى أو تنظيم تجمع يخالف الاشتراطات بزيادة العدد عن 30 شخصا و 15 ألف درهم غرامة لكل مشارك. حملات تفتيشية لتأكيد الالتزام بالتدابير الوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات على المخالفين. الالتزام بالحفاظ على التباعد المكاني وضمان مساحة 4 أمتار. الإجراءات هدفها ضمان سلامة المجتمع وصحة أفراده.

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