شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي: السعودية نعم العون والسند.. ومشروع الحوثي يدمر اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الجهود المبذولة من دول تحالف دعم الشرعية في بلاده وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض.

وأعرب الرئيس اليمني خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية، عن ثقته برعاية دول التحالف ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع: «هذا قدرنا ومصيرنا المشترك، وهذا ما تفرضه علينا وعليهم روابط الأخوة والدم والتاريخ المشترك، بل والجغرافيا والمصالح المشتركة».

كما أعرب الرئيس اليمني عن ثقته الكاملة بدعم المملكة العربية السعودية لاقتصاد بلاده، مشيرا إلى أنها نعم العون والسند لليمن.

دعا الرئيس اليمني، الحكومة الجديدة في بلاده إلى أن تستعيد طاقتها وجهدها في مواجهة مشروع الحوثي المدعوم إيرانياً.

وتابع: «تدركون جميعاً أن المشروع الحوثي المدعوم إيرانياً يشكل خطراً على كل اليمنيين بدون استثناء، وهدفه نقل وتطبيق التجربة الإيرانية».