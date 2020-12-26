سقوط صاروخ حوثي داخل اليمن

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وأوضح استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والتجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح أمس صاروخا باليستيا من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة الجوف.وأوضح استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والتجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

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