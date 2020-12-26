شكرا لقرائتكم خبر حقائب وأجهزة شتوية سعودية تخفف الآلام باليمن ولبنان وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى تخفيف آلام المحتاجين أمس، في اليمن ولبنان وباكستان، عبر توزيع حقائب شتوية وأجهزة طبية.

وفيما وزع المركز 254 حقيبة شتوية في مدينة بيشام بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1.524 مستفيدا، واصل توزيع كسوة الشتاء في لبنان، حيث تم توزيع 2.258 بطانية و1.129 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيت الفقس، الضنية، طرابلس استفاد منها 5.645 فردا.

ووصلت أمس أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة بمديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فايز الوحيشي أن الأجهزة الطبية المقدمة تشمل جهاز CBC فحص الدم العام، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي (سنتر فيوج)، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولد كهربائي، فضلا عن كراسي متحركة وثابتة وخلافه، مثمنا الدعم النوعي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرا إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة تعد نقلة نوعية للخدمات التي يقدمها المستشفى، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.