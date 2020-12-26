شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: مقتل أحلام يهز الضمير الإنساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدت حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة، المكونة من 24 وزيرا، أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية، تنفيذا لاتفاق الرياض.

وأصدر الرئيس هادي أخيرا قرارا جمهوريا بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض، ومخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ولاقى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.

ومن المقرر أن تعود الحكومة الجديدة بكل أعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن قريبا.

من جهة أخرى فرضت ميليشيات الحوثي الإرهابية إجراءات أمنية مشددة على حي «أحلام العشاري» المرأة التي توفيت نتيجة اقتحام مسلحين حوثيين منزلها قبل يومين، وبدأت سلسلة من الترهيب والتحقيق مع الجيران والشهود على الجريمة التي توفيت فيها المرأة، بهدف تمييع القضية التي أشعلت الرأي العام اليمني، ومنظمات حقوق الإنسان.

ووصف رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، قتل الحوثيين أحلام العشاري في منزلها أمام أطفالها بالجريمة البشعة التي تعبر بوضوح عن حقيقة هذه الميليشيات العنصرية التي استباحت دماء اليمنيين الأبرياء، وفجرت بيوتهم واعتدت على حرماتهم وأعراضهم، وأضاف في تغريدة على تويتر: «لا يمكن لنا كيمنيين بغير مقاومة هذه الجماعة المجرمة وهزيمتها أن نجد السلام وأن نحفظ الكرامة».

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني جريمة قتل أحلام العشاري وجنينها وترويع أطفالها الأربعة من قبل مشرف حوثي في مديرية العدين بمحافظة إب، وقال «ليست حالة فردية أو حادثا عرضيا، فالجريمة المروعة تختزل مأساة الملايين من نساء وأطفال اليمن في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتكشف عن سياسة ونهج وسلوك يومي لميليشيات تبطش بالمدنيين بهدف إرهابهم وإخضاعهم لمشروعها الإمامي وامتداده الفارسي».

وأوضح الإرياني ‏أن مشهد طفلي العشاري وهما يتشبثان بجثمان والدتهما التي قتلتها ميليشيات الحوثي منتظرين أن تصحوَ لتحضنهما من جديد، يحكي تفاصيل جريمة قتل مروعة يهتز له الضمير الإنساني، لكنها لم تلفت انتباه المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإدانتها وإنصاف ضحاياها.

وأشار الارياني إلى أن ‏دموع طفلي محمد العشاري هي دموع كل نساء وأطفال اليمن التي روت ترابها وسهولها وجبالها ووديانها، في ظل صمت المجتمع الدولي والمتاجرين بشعارات حقوق الإنسان الذين خذلوا اليمنيين، وتنصلوا من مسؤولياتهم القانونية، واكتفوا بقراءة فصول الإرهاب الحوثي.

وأدانت منظمة سام للحقوق والحريات، جريمة قتل المواطنة اليمنية أحلام العشاري (25 عاما) بعد الاعتداء عليها بوحشية مفرطة من قبل ميليشيات الحوثي بمديرية العدين بمحافظة إب وسط اليمن.

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