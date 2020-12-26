شكرا لقرائتكم خبر 7 قتلى من جماعة الشباب الإرهابية بالصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤول بالحكومة الصومالية أمس أن قوات الأمن الصومالية قتلت سبعة من مسلحي جماعة (الشباب) الإرهابية، في عملية في بلدة جارباهاري في منطقة جيدو جنوب البلاد.

وأوضح قائد العمليات في البلدة، آدم عبدي حيرشي، أن الجيش تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية في قرى بالبلدة، وقتل سبعة منهم.

ويأتي ذلك وسط العمليات المستمرة من قبل الجيش الصومالي ضد الجماعة الإرهابية في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث لا يزال المسلحون يسيطرون على المناطق الريفية وينصبون الكمائن ويزرعون الألغام.