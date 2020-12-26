80 مليون إصابة بكورونا حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد من تجاوز الـ80 مليون إصابة حول العالم.

وسجلت بيانات جامعة (جونز هوبكنز) ووكالة (بلومبيرج) للأنباء صباح أمس 79 مليونا و864 ألفا و658 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات مليونا و750 ألفا و908 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.