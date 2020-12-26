شكرا لقرائتكم خبر جولة ليلية للكاظمي ردا على تهديدات ميليشيات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي «إن أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات».

وأضاف الكاظمي في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «لقد عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون»، وذكر «طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أنه أجرى جولة ليلية في العاصمة بغداد، تفقد خلالها منطقتي الرصافة والكرخ، ونشر المكتب صورا للكاظمي في مناطق في العاصمة العراقية، وظهر في الصور خلال تجوله برفقة قوات الأمن، والتقاطه صورا مع مواطنين، وقيادته السيارة، بالإضافة إلى أدائه الصلاة في أحد مساجد العاصمة.

وظهر الكاظمي خلال جولته بعد انتشار مكثف للقوات الأمنية أعقب أنباء عن انتشار مجموعة من مسلحي ميليشيات (عصائب أهل الحق) في العاصمة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مسلحون ملثمون يهددون باستهداف من وصفوهم بـ(عملاء أمريكا)، وقال مسلح ملثم إنهم رهن إشارة زعيم ميليشيات (العصائب) الموالية لطهران، الأمير قيس الخزعلي، حسب تعبير المسلح.

وكان الخزعلي أشار إلى إمكانية استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، وقال «إن وقت الرد لم يحن بعد»، وشهدت شوارع العاصمة انتشارا مكثفا لقوات من الشرطة والجيش في عدة مواقع وتقاطعات رئيسة.

وأفادت قناة (الحرة) من بغداد بانتشار القوات الأمنية في منطقة شارع فلسطين، على امتداد جسر المثنى باتجاه الأعظمية، وفي محيط جامع النداء في الكهرمانة بالكرادة، بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وعلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تحرك الميليشيات بالقول «طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر».