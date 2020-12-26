4 انفجارات في كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت 4 انفجارات أمس، بفارق أقل من ثلاث ساعات في مناطق مختلفة بالعاصمة الأفغانية كابول، مما أدى إلى الذعر بين المواطنين، الذين يشهدون حوادث مماثلة بشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية. وقالت الشرطة ومصادر أمنية «إن اثنين من أفراد قوات الأمن على الأقل قتلا، وأصيب ستة آخرين في الانفجارات»، حسب قناة (طلوع نيوز) التلفزيونية الأفغانية. وأضافت الشرطة «إن الانفجار الأول وقع بمنطقة حضوري جمن في منطقة الشرطة الثامنة في كابول، والثاني غرب كابول، فيما وقع الثالث بمنطقة ديه سابز شرق كابول». وأضافت الشرطة «إن الانفجار الأول وقع بمنطقة حضوري جمن في منطقة الشرطة الثامنة في كابول، والثاني غرب كابول، فيما وقع الثالث بمنطقة ديه سابز شرق كابول».

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