شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل أكثر من 10 إصابات بسلالة كورونا الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا السبت، إصابة 6 أشخاص بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، وذلك لدى وصولهم إلى البلاد قادمين من لندن، ليتخطى عدد الإصابات الـ10.

وقال رئيس منطقة كامبانيا فينتشنزو دي لوكا، إن الإصابات تعود لمسافرين خضعوا للاختبار في مطار كابوديتشينو بنابولي قبل تعليق الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة.

وكانت السلطات الإيطالية، أعلنت اكتشاف ثلاث إصابات مماثلة في منطقة البندقية ليلة عيد الميلاد، إضافة إلى 4 إصابات في بوليا وأبروتسو.

وتفيد دراسة أعدتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، تتقاطع نتائجها مع تقديرات باحثين أعضاء في المجموعة التي تقدّم المشورة إلى الحكومة البريطانية، أنّ السلالة المتحوّرة قد تكون معدية بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالسلالات الأخرى المنتشرة.

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