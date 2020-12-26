شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تحمي العظام عقب جراحة إنقاص الوزن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من أن جراحة إنقاص الوزن علاج فعال للسمنة بدرجة كبيرة، إلا أنها قد تضر بصحة العظام. وتشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة «أبحاث العظام والمعادن» إلى أن التمارين الرياضية قد تساعد في معالجة تلك المشكلة.

وقامت الدراسة باختيار 84 مريضاً يخضعون لجراحة إنقاص الوزن عشوائياً، بحيث تقوم مجموعة بممارسة تمارين ولا تقوم بذلك المجموعة الأخرى (المجموعة الضابطة)؛ لمدة 11 شهراً. وقامت مجموعة التمرينات بأداء تمارين عالية التأثير والتوازن والمقاومة 3 مرات في الأسبوع.

وبعد 12 شهراً من الجراحة، كان لدى المشاركين في مجموعة التمارين قياسات كثافة معادن أعلى في العمود الفقري القطني والساعد مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة التي لم تمارس الرياضة. وكان أيضاً لدى المشاركين الذين حضروا ما لا يقل عن نصف جلسات التمرين، كثافة معادن أعلى في عنق الفخذ مقارنةً بالمجموعة الضابطة.

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