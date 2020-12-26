شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستحدث 18 محطة جديدة لفحص «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي 18 محطة لفحص الليزر DPI من السيارة، على طريق الفاية قبل نقطة غنتوت، وتعتمد خطة لفتح مسارات جديدة عند نقاط الدخول على شارع دبي- أبوظبي، وذلك لتعزيز انسيابية حركة الدخول إلى إمارة أبوظبي.

وتعد المحطات إضافة لمنظومة مراكز الفحص المتوفرة في إمارة أبوظبي وإمارات الدولة، والتي تلبي احتياجات الفحص لجميع القادمين والذين يمكنهم استخدام نتيجة الفحص السلبية للدخول خلال 72 ساعة من استلامها.

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