شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للشطرنج» يقدم برنامجاً تدريبياً لمرضى الزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مصعب الفكي

نظمت اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، برنامجاً تعليمياً خاصاً للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، بالتعاون مع مؤسسة «فرجت مي نوت» التي تركز على كبار السن «فوق 60 عاماً»، كجزء من مهمتها لمعالجة مرض الزهايمر، حيث تعمل المؤسسة مع العديد من المنظمات الدولية لبناء مجتمع نابض بالحياة، يتعامل مع مرض الزهايمر بطريقة وقائية وشاملة ومبتكرة.

يتم تقديم الحصص التدريبية في قاعة الشارقة بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتضم كل مجموعة لتلقي الحصص من 5 إلى 10 أشخاص مع مراعاة التباعد وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتقدم الحصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة «مرتين في الشهر»، بدءاً من 8 ديسمبر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، ويتم تقديم الدروس مجاناً.

يشرف على تنفيذ البرنامج الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي، والمحاضر الدولي الكبير اليوناني أفستراتيوس غريفاس، والمدرب الدولي الفلبيني مارلون كونان، وأمين المكتبة حافظ النابلسي.

وأكد عمر نعمان آل علي أهمية إشراك المجتمع الرياضي والجهات ذات الاهتمام في إيضاح المفاهيم السائدة حول مرض الزهايمر واحتياجات المرضى الذين يعانون هذا المرض، والتحديات التي تواجه الأشخاص القائمين على رعايتهم، وأشار إلى أن الزهايمر مشكلة صحية عالمية متنامية، تؤثر في الأغلبية العظمى من كبار السن، وأثبتت الدراسات العلمية الحديثة أهمية لعبة الشطرنج للتخلص من بعض الأمراض العصبية أو التخفيف منها، كما أنها تقي الذاكرة وتحميها من خطر الإصابة بالزهايمر مستقبلاً، نتيجة التعود المتكرر على تخزين وتحريك القطع الخاصة بها بعد فترات من التفكير، ما يجعل المخ نشطاً باستمرار.